Верховная рада Украины приостановила работу из-за коррупционного скандала

Верховная рада Украины приостановила свою деятельность на неопределенный срок в связи с коррупционным скандалом, в котором фигурирует близкий друг Зеленского и бизнесмен Тимур Миндич.

Напомним, ранее в Украине отправлены в отставку два замешанных в махинациях министра - юстиции и энергетики. Голосование в Раде по данному вопросу было задержано после того, как депутаты от партии Порошенко "Европейская солидарность" заблокировали трибуну, требуя отставки всего правительства.