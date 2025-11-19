3.66 BYN
Верховная рада Украины приостановила работу из-за коррупционного скандала
Автор:Редакция news.by
Верховная рада Украины приостановила свою деятельность на неопределенный срок в связи с коррупционным скандалом, в котором фигурирует близкий друг Зеленского и бизнесмен Тимур Миндич.
Спикер Рады заявил, что парламентарии переходят в режим консультаций по сложившейся ситуации.
Напомним, ранее в Украине отправлены в отставку два замешанных в махинациях министра - юстиции и энергетики. Голосование в Раде по данному вопросу было задержано после того, как депутаты от партии Порошенко "Европейская солидарность" заблокировали трибуну, требуя отставки всего правительства.