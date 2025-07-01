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Верховный суд Польши признал победу Навроцкого на президентских выборах

Верховный суд Польши признал победу Навроцкого на президентских выборах

Верховный суд Польши утвердил результаты выборов главы государства, которые прошли в стране в два тура 18 мая и 1 июня. По их итогам победу одержал кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в суд поступило более 54 тыс. жалоб на итоги выборов, и те нарушения в подсчете голосов, которые удалось обнаружить, не повлияли на итоги голосования.

Второй тур выборов президента в Польше прошел 1 июня. Победу по его итогам одержал кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, набрав 50,89% голосов избирателей. Его соперник - мэр Варшавы и представитель правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский - получил почти на 370 тыс. голосов меньше. Наблюдательная миссия ОБСЕ не зафиксировала существенных нарушений на выборах, отметив высокий профессионализм работников избирательных комиссий. Тем не менее в Верховный суд, который признает выборы состоявшимися, поступило рекордное число жалоб, в основном от сторонников Тшасковского. На ряде участков голоса, отданные за кандидатов, были неверно вписаны в итоговые протоколы. Церемония инаугурации Навроцкого запланирована на 6 августа.

Фото Reuters

Польша