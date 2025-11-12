3.68 BYN
Виктор Бондаренко: Милитаризация Европы угрожает миру, но простые американцы не хотят войны
Активная милитаризация Европы, напоминающая подготовку к крупному военному конфликту, вызывает серьезную озабоченность экспертов. По мнению члена Демократической партии, американского епископа Виктор Бондаренко, эскалацию еще можно предотвратить через диалог. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
"Мне очень не хотелось бы, чтобы произошла эскалация конфликта. Мы будем говорить именно об эскалации, потому что война идет. И сейчас Европа воюет с Россией руками украинцев", - констатировал эксперт.
Особую опасность представляет собой нарастающая ядерная риторика. Ставки повышаются разговорами про ядерное испытание, ядерное оружие. Вот как раз риторика последних недель. Виктор Бондаренко провел различие между публичными заявлениями и реальными намерениями президента США: "Я слушал интервью президента Трампа. По-моему, его интервью отличается от его выступлений с трибуны. Если абстрагироваться от того, что он рассказывает на публике, то это было очень взвешено. Я не почувствовал, что он так хочет эскалации ядерных вооружений".
По мнению эксперта, рядовые граждане США не поддерживают курс на конфронтацию: "Простые американцы хотят мира. Никто, ни один нормальный человек не хочет жить хорошо за счет страданий других".
Эксперт подчеркивает опасность концентрации власти в одних руках. "Власть развращает и абсолютная власть развращает еще больше. Вот если в мире будет один только центр силы, этот центр силы развратится полностью. По-моему, это очевидно", - заявил Виктор Бондаренко.
Несмотря на тревожные тенденции, эксперт выражает надежду на мирное разрешение конфликта и призывает к диалогу между всеми сторонами.