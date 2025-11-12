Виктор Бондаренко: Милитаризация Европы угрожает миру, но простые американцы не хотят войны news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4695b618-4105-4cba-a1d1-b4ae0719619e/conversions/66bcb241-cb3c-4978-a090-fa0355726975-xl-___webp_1920.webp 1920w

Активная милитаризация Европы, напоминающая подготовку к крупному военному конфликту, вызывает серьезную озабоченность экспертов. По мнению члена Демократической партии, американского епископа Виктор Бондаренко, эскалацию еще можно предотвратить через диалог. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Мне очень не хотелось бы, чтобы произошла эскалация конфликта. Мы будем говорить именно об эскалации, потому что война идет. И сейчас Европа воюет с Россией руками украинцев", - констатировал эксперт.

Особую опасность представляет собой нарастающая ядерная риторика. Ставки повышаются разговорами про ядерное испытание, ядерное оружие. Вот как раз риторика последних недель. Виктор Бондаренко провел различие между публичными заявлениями и реальными намерениями президента США: "Я слушал интервью президента Трампа. По-моему, его интервью отличается от его выступлений с трибуны. Если абстрагироваться от того, что он рассказывает на публике, то это было очень взвешено. Я не почувствовал, что он так хочет эскалации ядерных вооружений".

По мнению эксперта, рядовые граждане США не поддерживают курс на конфронтацию: "Простые американцы хотят мира. Никто, ни один нормальный человек не хочет жить хорошо за счет страданий других".

Эксперт подчеркивает опасность концентрации власти в одних руках. "Власть развращает и абсолютная власть развращает еще больше. Вот если в мире будет один только центр силы, этот центр силы развратится полностью. По-моему, это очевидно", - заявил Виктор Бондаренко.