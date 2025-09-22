Виктор Орбан предрек развал Евросоюза

Премьер-министр Венгрии обрушился с резкой критикой на руководство Европейского союза. Виктор Орбан заявил: финансовый кризис, миграции, войны и колоссальные беды сильнейшим образом ударили по ЕС.

Лидеры, "оказавшиеся лилипутами", не справляются с горой долгов, мигрантами и уличным насилием.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"С тяжелым сердцем говорю: 35 лет спустя надежда, что для безопасной жизни хватит одной смены эпох, рассеялась. Европейские лидеры все испортили, шанс был упущен. Перед нами стоит континент банкротства под названием Европейский союз, членами которого являемся и мы. Венгрия - наша родина, Европа - наш дом. Что будет теперь?"