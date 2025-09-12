3.63 BYN
Виктор Орбан призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост
Виктор Орбан выступил с громким призывом отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен. По словам премьера Венгрии, сделать это нужно незамедлительно, так как руководство ЕС отличилось лишь чередой бесконечных катастрофических провалов.
Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Европе нужно пересмотреть политику в отношении Украины, нам нужно пересмотреть санкции, пересмотреть неудачную сделку по тарифам с американцами, изменить миграционную политику. Все нужно менять, поскольку Европейский союз под руководством фон дер Ляйен катится в пропасть. Проблема в провальной политике и плохом руководстве ЕС. Я считаю, что председателю Еврокомиссии надо собрать вещи и тихо-спокойно отправиться домой. Пусть в Брюсселе руководят те, кто способен проводить эффективную политику".
В Европарламенте как раз готовят к рассмотрению очередную резолюцию о недоверии фон дер Ляйен (за проголосуют вряд ли). Но претензии накапливаются.
Ей также инкриминируют и коррупционные сделки по вакцинам. На эти препараты потрачены десятки миллиардов, а покупать их европейские страны обязаны до сих пор.