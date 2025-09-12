Виктор Орбан призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть свой пост

Виктор Орбан выступил с громким призывом отправить в отставку Урсулу фон дер Ляйен. По словам премьера Венгрии, сделать это нужно незамедлительно, так как руководство ЕС отличилось лишь чередой бесконечных катастрофических провалов.

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии: "Европе нужно пересмотреть политику в отношении Украины, нам нужно пересмотреть санкции, пересмотреть неудачную сделку по тарифам с американцами, изменить миграционную политику. Все нужно менять, поскольку Европейский союз под руководством фон дер Ляйен катится в пропасть. Проблема в провальной политике и плохом руководстве ЕС. Я считаю, что председателю Еврокомиссии надо собрать вещи и тихо-спокойно отправиться домой. Пусть в Брюсселе руководят те, кто способен проводить эффективную политику".