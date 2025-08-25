Вильнюс и Киев подписали соглашение о совместном производстве беспилотников

Вильнюс наращивает военные контакты с Киевом. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль радостно сообщил, что подписал с литовской коллегой соглашение о намерениях начать совместное производство дальнобойных беспилотников. Разумеется, в тексте соглашения боевые дроны фигурируют как "оборонная продукция".

Стороны надеются, что документ поможет в развитии украинских компаний в Литве и создаст возможность для обмена технологиями.