3.69 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
Вильнюс и Киев подписали соглашение о совместном производстве беспилотников
Автор:Редакция news.by
Вильнюс наращивает военные контакты с Киевом. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль радостно сообщил, что подписал с литовской коллегой соглашение о намерениях начать совместное производство дальнобойных беспилотников. Разумеется, в тексте соглашения боевые дроны фигурируют как "оборонная продукция".
Стороны надеются, что документ поможет в развитии украинских компаний в Литве и создаст возможность для обмена технологиями.
Ранее в Литве заявили, что Вильнюс продолжит ежегодно направлять на военную помощь Украине 0,25 % своего ВВП.