Вильнюс и Киев подписали соглашение о совместном производстве беспилотников

Вильнюс наращивает военные контакты с Киевом. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль радостно сообщил, что подписал с литовской коллегой соглашение о намерениях начать совместное производство дальнобойных беспилотников. Разумеется, в тексте соглашения боевые дроны фигурируют как "оборонная продукция".

Стороны надеются, что документ поможет в развитии украинских компаний в Литве и создаст возможность для обмена технологиями.

Ранее в Литве заявили, что Вильнюс продолжит ежегодно направлять на военную помощь Украине 0,25 % своего ВВП.

