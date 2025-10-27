Вильнюс подготовил план полного закрытия границы с Беларусью. Об этом заявила премьер Ругинене. Принять его планируют в среду, 29 октября. Дипломатов и граждан стран ЕС ограничения не коснутся.

Это может означать, что пункты пропуска, которые Литва закрыла 26 октября в 23:30, в ближайшее время не откроются. Движение там до сих пор не восстановлено, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.