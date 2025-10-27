3.67 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Вильнюс подготовил план полного закрытия границы с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Вильнюс подготовил план полного закрытия границы с Беларусью. Об этом заявила премьер Ругинене. Принять его планируют в среду, 29 октября. Дипломатов и граждан стран ЕС ограничения не коснутся.
Это может означать, что пункты пропуска, которые Литва закрыла 26 октября в 23:30, в ближайшее время не откроются. Движение там до сих пор не восстановлено, сообщили в Госпогранкомитете Беларуси.
Одну из причин блокировки границы ранее назвали литовские источники - это сегодняшнее заседание комиссии по нацбезопасности прибалтийской республики. Но учитывая последние заявления из Вильнюса, это отнюдь не повод. Сейчас в электронной очереди на выезд в Литву зарегистрировано почти 1600 грузовиков. Выезда ожидают и 420 легковушек.