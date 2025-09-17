Визит военных атташе из США на учениях "Запад-2025" удивил американские СМИ

Американские СМИ удивила открытость белорусских и российских военных. Неожиданным событием называет The New York Times присутствие военных наблюдателей из США на учениях "Запад-2025".



Появление американцев на белорусской смотровой площадке для американских журналистов выглядело маловероятным, учитывая украинский конфликт. Тем не менее учения посетили военные атташе из США.

