Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Визит военных атташе из США на учениях "Запад-2025" удивил американские СМИ

Американские СМИ удивила открытость белорусских и российских военных. Неожиданным событием называет The New York Times присутствие военных наблюдателей из США на учениях "Запад-2025".

Появление американцев на белорусской смотровой площадке для американских журналистов выглядело маловероятным, учитывая украинский конфликт. Тем не менее учения посетили военные атташе из США.

Визит атташе отмечает и агентство Reuters - называет их появление внезапным. И считает признаком потепления отношений Беларуси и США.

Запад-2025СМИСША