Визит военных атташе из США на учениях "Запад-2025" удивил американские СМИ
Автор:Редакция news.by
Американские СМИ удивила открытость белорусских и российских военных. Неожиданным событием называет The New York Times присутствие военных наблюдателей из США на учениях "Запад-2025".
Появление американцев на белорусской смотровой площадке для американских журналистов выглядело маловероятным, учитывая украинский конфликт. Тем не менее учения посетили военные атташе из США.
Визит атташе отмечает и агентство Reuters - называет их появление внезапным. И считает признаком потепления отношений Беларуси и США.