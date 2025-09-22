Власть Грузии не допустит повторения украинского "майдана" в стране

Украинский "майдан" был профинансирован иностранными спецслужбами, аналогичное происходит и в Грузии, однако власть не допустит такого сценария. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, информирует ТАСС.

"Это все (митинги в Грузии - прим.) профинансировано иностранными спецслужбами, как это произошло и в случае "майдана". Вы помните, что спецслужбы финансировали "майдан" и во что это вылилось для Украины. Украинское государство разрушено. После профинансированной иностранными спецслужбами революции Украина пережила две войны. Конечно же, мы не допустим развития такого сценария в нашей стране. Нет никакого ресурса для развития подобного сценария", - сказал Кобахидзе.

Ранее грузинский телеканал "Имеди" опубликовал журналистское расследование, согласно которому, после того как грузинские власти перекрыли каналы для поступления денег на митинги из-за рубежа, средства начали вливаться через Университет Грузии, принадлежащий матери экс-президента Михаила Саакашвили Гиули Аласании. Деньги университету якобы выделяет бывший бизнес-партнер основателя и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили Георгий Бачиашвили. В свою очередь Бачиашвили отбывает наказание за хищение у Иванишвили почти 9 тыс. биткойнов.