Власти Австрии объявили об отмене безусловных детских пособий для беженцев из Украины

Министр по делам молодежи, семьи, Евросоюза и интеграции Австрии Клаудиа Плакольм заявила, что власти Австрии планируют осенью 2025 года изменить систему социальной поддержки для украинских беженцев, в результате чего они лишатся безусловного права на получение пособия на несовершеннолетних детей, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По словам Плакольм, действующие правила предоставления пособий на детей украинским беженцам сохранятся до 31 октября, но в ближайшее время будут разработаны новые критерии.

Власти предлагают увязать выплаты с готовностью беженцев выйти на работу. В то же время при принятии решений о выплатах будут приниматься в расчет индивидуальные жизненные обстоятельства, например необходимость ухода за очень маленькими детьми.