Власти Грузии объявили о мобилизации полиции в связи с возможными беспорядками

Власти Грузии объявили о мобилизации полиции в связи с возможным обострением ситуации вечером 4 октября. На улицах Тбилиси присутствует спецназ, который занимает ключевые позиции в городе.

Оппозиция назначила на вечер всеобщий сбор своих сторонников. В столицу съезжаются колонны автомобилей, которые привозят тысячи активистов.

Между тем премьер Кобахидзе указывает, что цель таких выступлений - свержение законной власти и изменение конституционного строя. Глава правительства предупреждает, что наказания за насильственные преступления будут суровыми, поскольку речь идет о вмешательстве в избирательный процесс.