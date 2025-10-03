3.69 BYN
Власти Грузии объявили о мобилизации полиции в связи с возможными беспорядками
Автор:Редакция news.by
Власти Грузии объявили о мобилизации полиции в связи с возможным обострением ситуации вечером 4 октября. На улицах Тбилиси присутствует спецназ, который занимает ключевые позиции в городе.
Оппозиция назначила на вечер всеобщий сбор своих сторонников. В столицу съезжаются колонны автомобилей, которые привозят тысячи активистов.
Между тем премьер Кобахидзе указывает, что цель таких выступлений - свержение законной власти и изменение конституционного строя. Глава правительства предупреждает, что наказания за насильственные преступления будут суровыми, поскольку речь идет о вмешательстве в избирательный процесс.
4 октября в Грузии проходят муниципальные выборы. К настоящему моменту проголосовало более 17 % граждан.