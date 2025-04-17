Власти Литвы выделили еще 156,6 тыс. евро на адвокатов в споре с Беларуськалием

Власти Литвы продолжают увеличивать расходы на юристов, которые будут защищать официальный Вильнюс от претензий Беларуськалия. На адвокатов выделено еще 156,6 тысячи евро, причем в литовском Минтранспорте эти деньги взяли в долг. Чуть ранее юристы уже получили два транша - в 300 тысяч и в полмиллиона евро.

Беларуськалий требует от Литвы почти 12 млрд компенсации своих убытков из-за неправомочного расторжения контрактов. Видимо, в Вильнюсе опасаются проиграть процесс в Третейском суде Гааги. Литва уже потратила миллион на юристов.

Сотни миллионов составила упущенная выгода от белорусского транзита. Все эти потери страна взвалила на свои плечи, потому что белорусский калий, как утверждают в Вильнюсе, является для Литвы стратегической угрозой.