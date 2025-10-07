3.68 BYN
Власти Молдовы заблокировали доступ к независимому изданию
Автор:Редакция news.by
В Молдове с новой силой началась зачистка инфополя. Власти, которые на глазах всего мира "нарисовали" себе победу на выборах, заблокировали доступ к независимому изданию Gagauznews.
Без объяснений и судебного решения. В редакции уверены, что причина в критике режима Санду и публикация альтернативных взглядов, особенно по вопросам внешней политики и автономии Гагаузии.
И это уже не первый случай давления на медиа. Ранее Кишинев закрыл доступ к телеканалам CANAL5 и "Первый канал в Молдове". В их офисах прошли обыски.