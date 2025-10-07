Власти Молдовы заблокировали доступ к независимому изданию

В Молдове с новой силой началась зачистка инфополя. Власти, которые на глазах всего мира "нарисовали" себе победу на выборах, заблокировали доступ к независимому изданию Gagauznews.

Без объяснений и судебного решения. В редакции уверены, что причина в критике режима Санду и публикация альтернативных взглядов, особенно по вопросам внешней политики и автономии Гагаузии.