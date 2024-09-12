Власти Польши выделяют в качестве помощи пострадавшим 1/4 млрд евро

В Центральной Европе заняты ликвидацией последствий шторма, который трепал регион в течение последних нескольких дней. Десятки населенных пунктов в юго-западной Польше до сих пор остаются под водой. Здесь вышли из берегов реки, которые смыли как минимум 2 дамбы. Города покрыты слоем жидкой грязи, уничтожены дороги, есть проблемы с энергообеспечением и снабжением населенных пунктов. Полиция фиксирует случаи мародерства.