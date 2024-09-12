3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Власти Польши выделяют в качестве помощи пострадавшим 1/4 млрд евро
В Центральной Европе заняты ликвидацией последствий шторма, который трепал регион в течение последних нескольких дней. Десятки населенных пунктов в юго-западной Польше до сих пор остаются под водой. Здесь вышли из берегов реки, которые смыли как минимум 2 дамбы. Города покрыты слоем жидкой грязи, уничтожены дороги, есть проблемы с энергообеспечением и снабжением населенных пунктов. Полиция фиксирует случаи мародерства.
Власти Польши выделяют в качестве помощи пострадавшим четверть миллиарда евро, но большую часть средств надеются получить из фондов ЕС. Однако дожидаться денег от Брюсселя, возможно, потребуется много месяцев. Стихия нанесла огромный ущерб также Чехии, Австрии, Румынии и Молдове. Известно, что жертвами бедствия стали по меньшей мере 19 человек.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов