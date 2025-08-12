Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Во Франции медузы стали причиной перебоев работы АЭС

Во Франции медузы стали причиной перебоев работы АЭС

Несколько энергоблоков крупнейшей АЭС во Франции "Гравлин" на время приостановили работу после того, как медузы попали в фильтры насосных станций, информирует sputnik.by, ссылаясь на оператора станции энергокомпанию EDF.

"10 августа энергоблоки № 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что утром 11 августа в свою очередь остановился энергоблок № 6.

По данным компании, остановки были вызваны массовым появлением медуз в барабанных фильтрах насосных комплекса станции.

В EDF уточнили, что данный инцидент никак не сказался на безопасности АЭС или окружающей среды. В настоящее время специалисты станции проводят диагностику оборудования для возобновления работы энергоблоков.

АЭС "Гравлин" находится в регионе Нор - Па-де-Кале на севере Франции. Она состоит из шести энергоблоков общей выходной мощностью 5460 МВт. Вода, охлаждающая ее реакторы, поступает из Северного моря. АЭС "Гравлин" занимает в рейтинге крупнейших атомных станций пятое место в мире, второе - в Европе (после Запорожской АЭС).

АЭСинцидентФранция