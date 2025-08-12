Во Франции медузы стали причиной перебоев работы АЭС

Несколько энергоблоков крупнейшей АЭС во Франции "Гравлин" на время приостановили работу после того, как медузы попали в фильтры насосных станций, информирует sputnik.by, ссылаясь на оператора станции энергокомпанию EDF.

"10 августа энергоблоки № 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что утром 11 августа в свою очередь остановился энергоблок № 6.

По данным компании, остановки были вызваны массовым появлением медуз в барабанных фильтрах насосных комплекса станции.

В EDF уточнили, что данный инцидент никак не сказался на безопасности АЭС или окружающей среды. В настоящее время специалисты станции проводят диагностику оборудования для возобновления работы энергоблоков.