Во Франции медузы стали причиной перебоев работы АЭС
Несколько энергоблоков крупнейшей АЭС во Франции "Гравлин" на время приостановили работу после того, как медузы попали в фильтры насосных станций, информирует sputnik.by, ссылаясь на оператора станции энергокомпанию EDF.
"10 августа энергоблоки № 2, 3 и 4 атомной электростанции "Гравлин" автоматически остановили работу в соответствии с системами безопасности и защиты", - говорится в сообщении.
Там также отмечается, что утром 11 августа в свою очередь остановился энергоблок № 6.
По данным компании, остановки были вызваны массовым появлением медуз в барабанных фильтрах насосных комплекса станции.
В EDF уточнили, что данный инцидент никак не сказался на безопасности АЭС или окружающей среды. В настоящее время специалисты станции проводят диагностику оборудования для возобновления работы энергоблоков.
АЭС "Гравлин" находится в регионе Нор - Па-де-Кале на севере Франции. Она состоит из шести энергоблоков общей выходной мощностью 5460 МВт. Вода, охлаждающая ее реакторы, поступает из Северного моря. АЭС "Гравлин" занимает в рейтинге крупнейших атомных станций пятое место в мире, второе - в Европе (после Запорожской АЭС).