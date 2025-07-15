Во Франции намерены поднять налоги, чтобы сократить бюджетный дефицит

В 2026 году во Франции поднимут налоги для наиболее состоятельных граждан, чтобы сократить бюджетный дефицит. Об этом заявил премьер-министр республики Франсуа Байру.

Он также предложил сделать рабочими два праздничных дня - якобы это принесет казне миллиарды евро. Помимо этого, премьер заявил, что в 2026-м пенсии и другие социальные выплаты не вырастут по сравнению с предыдущим годом и не будут скорректированы по инфляции.