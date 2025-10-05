Во Франции оппозиция раскритиковала новое правительство

В составе нового правительства минобороны Франции возглавит бывший министр экономики и финансов. На прежнем посту он обещал поставить Россию "на колени" при помощи "тотальной экономической и финансовой войны". Правда, позже немного "скорректировал" позицию и заявил, что Париж якобы не воюет с русским народом. А вот ряд других ведомств сохранит прежних руководителей - МВД, МИД, Министерства юстиции, здравоохранения, сельского хозяйства и культуры.