Во Франции протесты на 1 Мая обернулись ожесточенными столкновениями

Во Франции демонстрации на праздник 1 Мая обернулись ожесточенными противостояниями.

Протестующие забрасывали сотрудников полиции камнями и бутылками, стражи порядка в ответ применяли слезоточивый газ и разгоняли толпу дубинками. Десятки людей задержаны.

Манифестацию в Париже организовали профсоюзы. Они требовали от властей прекратить наступление на права трудящихся. По их словам, в последнее время правительство активно сокращает социальные выплаты, а также продолжает повышение пенсионного возраста.

