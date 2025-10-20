3.73 BYN
Во Франции рассказали новые подробности ограбления Лувра
Произошло дерзкое ограбление парижского Лувра посреди дня, преступники пока остаются на свободе.
Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии налета на музей - возможен вариант ограбления как заказного, так и с целью отмывания средств. Сообщается, что преступники сами привезли автогидроподъемник к зданию.
Ограбление совершили 4 человека: один был за рулем подъемника, другой - на пассажирском сиденье. Еще двое по лестнице поднялись на второй этаж и вскрыли окно электропилой. Сообщается, в музее сработала сигнализация, а преступники угрожали охранникам.
Тем временем в Сети публикуют кадры, на которых один из злоумышленников вскрывает витрину в галерее Аполлона. В процессе люди вокруг даже не обращают внимания на злоумышленника. В общей сложности преступники похитили 9 предметов из коллекции Наполеона, включая колье, брошь и диадему. Два похищенных экспоната уже найдены.