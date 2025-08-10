Во Франции растет число правонарушений против христиан

Количество правонарушений против христиан во Франции увеличилось за год на 13 %. Об этом сообщили в МВД Пятой республики.

Постоянно растущее число нападений на храмы и духовенство по всей стране вызвало серьезную обеспокоенность многих верующих и правозащитников, которые называют это всплеском христианофобии. Инциденты включают физическое насилие в отношении священников и прихожан, угрозы, оскорбления, срывы богослужений, кражи, поджоги, осквернение церквей и святынь.