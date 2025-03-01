В Украине людей продолжают отлавливать против воли для отправки на фронт. Зеленский же ясно дал понять, что выборы проводить не собирается и мир ему не нужен. Так, во Львове водитель вызвал полицию из-за того, что у него угнали машину. Но с дорожной инспекцией нагрянули и представители территориального центра комплектования армии и упекли автовладельца в ряды ВСУ.