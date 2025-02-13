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Во Внуково приземлился самолет из Стамбула, на борту которого находился Винник
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Джет Mitsubishi Chelendger, на борту которого находился россиянин Александр Винник, совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.
"Самолет Mitsubishi совершил посадку во Внуково. Он провел в полете из Стамбула чуть более 4 часов", - сказал собеседник агентства.
Адвокат Винника подтвердил ТАСС, что это именно тот рейс, на котором летел Винник.
Как ранее сообщало агентство, Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 млрд долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в США в августе 2022 года.