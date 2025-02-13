Во Внуково приземлился самолет из Стамбула, на борту которого находился Винник

Джет Mitsubishi Chelendger, на борту которого находился россиянин Александр Винник, совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Как ранее сообщало агентство, Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от 4 до 9 млрд долларов через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в США в августе 2022 года.