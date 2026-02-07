Во всем виноват Мерц: жители Германии выражают недовольство

Немцы не уверены в будущем и разочарованы политикой Мерца. Как показывает свежий опрос, 76 % жителей Германии воспринимают нынешние времена как особо нестабильные.



Так, 88 % немцев считают непредсказуемой динамику цен на энергию, 85 % - беспокоятся за мир во всем мире, чуть меньше переживают из-за системы госпенсий, цен на продукты и за свою сытую старость.



А вот меньше всего опрошенных волнует зеленая энергетика. При этом 73 % жителей уверены, что за все проблемы ответственность несет именно правительство во главе с канцлером. И с решением этих проблем, разумеется, оно не справляется.