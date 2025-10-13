Восемь автомобильных заводов ЕС могут закрыться

Европейская автоиндустрия переживает один из самых глубоких кризисов за последние десятилетия. До восьми заводов могут быть закрыты в ближайшие годы из-за низкой загрузки производственных мощностей и угрозы замены их продукции китайскими брендами. Об этом сообщает Bloomberg.