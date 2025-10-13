3.69 BYN
Восемь автомобильных заводов ЕС могут закрыться
Автор:Редакция news.by
Европейская автоиндустрия переживает один из самых глубоких кризисов за последние десятилетия. До восьми заводов могут быть закрыты в ближайшие годы из-за низкой загрузки производственных мощностей и угрозы замены их продукции китайскими брендами. Об этом сообщает Bloomberg.
Китайский автопром стремительно охватывает глобальный рынок, опережая по экспорту Германию и Японию. В 2024 году продажи китайских машин достигли 31 млн единиц, превысив совокупный объем продаж в США и ЕС. В 2025-м эта цифра обещает быть еще выше.