Воскресенский: Нынешний состав ЕК - худший за всю историю существования Евросоюза

Саммит лидеров правоконсервативных партий, сформировавших фракцию Европарламента "Патриоты Европы" прошел в Мадриде с 8 по 9 февраля. Там звучали лозунги о том, что начинается новая "реконкиста".

Политолог Юрий Воскресенский отметил, что это прежде всего политическая, популистская риторика: "Мы недавно слышали от одного из политиков, который стал президентом великой страны, что он остановит войну за 24 часа. Прошло уже много раз по 24 часа, но война не остановлена, даже нет никаких подвижек".

"Я внимательно послушал, ознакомился с материалами форума. Мне кажется, это все направлено просто на внутреннего избирателя и носит именно популистский характер. Кроме того, если мы начинаем разбирать ситуацию по тем же мигрантам, Европа задыхается от отсутствия трудовых ресурсов. То есть мигранты-то нужны. Другое дело, что нужен механизм вовлечения их в трудовую деятельность. Конечно, если вы платите большие пособия бесконечно, они не захотят работать. Но сами по себе трудовые ресурсы Европе нужны", - рассказал Юрий Воскресенский.