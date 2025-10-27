"Война за ресурсы": аналитик Гриц заявил, что от 19-го пакета санкций пострадает именно ЕС

Евросоюз принял 19-й пакет санкций, направленных против России и Беларуси. Экономический аналитик Георгий Гриц в "Актуальном интервью" назвал это "войной за ресурсы" и предупредил, что главными пострадавшими здесь останутся страны ЕС, уже потерявшие триллионы евро.

"Это война за ресурсы. Другой вопрос, что, конечно, это уже перешло какие-то нормы международного права. Игнорируются общечеловеческие нормы. Но, мне кажется, к пострадавшим здесь можно отнести Евросоюз", - заявил аналитик.

Он тут же привел в подтверждение данные о потерях Евросоюза: "В начале текущего года общие потери Евросоюза составили порядка 1,7 трлн евро. Это при военной поддержке Киева где-то на 350 млрд. На тот момент порядка, по-моему, 550 млрд евро были потерями рядовых граждан Евросоюза за счет подорожания питания, повышения стоимости ЖКУ, потери рабочих мест, в том числе стабильного заработка".

Георгий Гриц:

"Мы видим деиндустриализацию европейской промышленности. Мы видим крах (а другое слово не подберешь) таких машиностроительных консорциумов, которые являются брендом не только страны, в данном случае Германии, а в целом Евросоюза. Их корпоративный долг сегодня превысил 11 млрд евро. Еще год назад эта сумма была 4 млрд. Под угрозой сокращения порядка 12 тыс. работников".