ВОЗ: каждый третий медик в Европе страдает от депрессии

Медработники на грани нервного срыва - европейские политики обещают больше финансирования и меньше бюрократии, но пока что это больше похоже на прикладывание подорожника к перелому.

ВОЗ бьет тревогу: те, чье призвание спасать жизни, сами теряют желание жить. Каждый третий врач и медсестра в Европе страдает от депрессии, у каждого десятого были пассивные суицидальные мысли за последний год. В антилидерах Литва и Польша.

Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ:

"Системы здравоохранения Европы находятся под угрозой. В центре кризиса - психическое здоровье. Самое крупное в своем роде исследование психического здоровья показывает, что люди, которые заботятся о нас - наши врачи и медсестры, работают в условиях, которые наносят серьезный вред их психическому здоровью. За повседневной борьбой скрывается мрачная реальность. Каждый десятый врач и медсестра сталкиваются с мыслями о том, что им лучше бы умереть или причинить себе вред. Распространенность суицидальных мыслей среди врачей и медсестер вдвое выше, чем среди населения в целом".

Ханс Клюге, глава Европейского регионального бюро ВОЗ

Проблему усугубляют условия труда - 25 % врачей работают более 50 часов в неделю. Врач приходит на смену, которая длится дольше, чем сериал "Доктор Хаус", работает без перерыва, а потом получает зарплату, которой едва хватает на кофе и аренду квартиры. И это диагноз системы здравоохранения ЕС.

Европе уже не хватает более миллиона врачей, медсестер и акушерок. Вице-президент Латвийской ассоциации врачей предупреждает об очередях в поликлиниках и больницах: "запланированные операции переносятся на следующий год". Во Франции профсоюз, объединяющий врачей и вспомогательный персонал, призвал своих членов к протесту.

"Здесь больше нет персонала, ничего не осталось, наши зарплаты не растут. Вот в каком состоянии мы находимся, когда идем лечить людей. Это пугает!" - заявила протестующая Мари из Франции.

протестующая Мари из Франции

Паскаль Мазе, генеральный секретарь профсоюза работников здравоохранения (Франция):

"Что я чувствую как представитель персонала, так это то, что сотрудники полностью раздавлены. Я видел, как они плакали на общих собраниях, рыдали так, как никогда раньше. Я работаю в государственной больнице уже 25 лет и, честно говоря, никогда не видел ничего подобного. Бюджеты сокращаются год за годом, поэтому неизбежно закрываются больницы, отделения, и мы больше не можем лечить людей. Возьмем, к примеру, то место, где я проработал 15 лет в отделении неотложной помощи. Сегодня повсюду во Франции вы должны позвонить в отделение неотложной помощи, прежде чем отправиться туда".

Паскаль Мазе, генеральный секретарь профсоюза работников здравоохранения

Акция медработников против нехватки персонала, низкой оплаты и плохих условий труда в Греции и вовсе переросла в столкновение с силовиками. В драке слехстнулись те, кто спасает и охраняет.

Йоргос Сидерис, врач, глава профсоюза работников больницы "Аттикон" (Греция):

"Наши требования - вновь открыть закрытые операционные, нанять постоянный персонал, особенно медсестер, повысить зарплаты, включить всех нас в категорию тяжелых и вредных профессий и вернуть нам 13-ю и 14-ю зарплаты".

Йоргос Сидерис, врач, глава профсоюза работников больницы "Аттикон"