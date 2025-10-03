3.69 BYN
ВОЗ: в секторе Газа не осталось ни одной функционирующей больницы
Автор:Редакция news.by
ВОЗ бьет тревогу. В секторе Газа не осталось ни одной больницы, которая способна полноценно выполнять свои функции.
Из 36 медучреждений в настоящий момент работают менее 14. При этом они функционируют частично, несмотря на все усилия Всемирной организации здравоохранения. Это обостряет гуманитарный кризис в регионе.
Только с начала последнего обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа пострадали более 168 тыс. человек.