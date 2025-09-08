Франции грозит паралич власти. Население там больше не доверяет ни правительству, ни президенту. И для французского премьера 8 сентября буквально настал день икс.

После голосования Байру теряет кресло премьера, он продержался у власти всего 9 месяцев. Впервые в истории Пятой республики премьер-министр, заручившийся ранее доверием парламента, отправится в отставку через вотум недоверия.

В очередной раз внутренние политические потрясения вынудили Байру сделать ставку, которую СМИ назвали самоубийственной. На 8 сентября он самостоятельно назначил голосование по вотуму доверия правительству. Возможных сценариев было 4: сохранение Байру на посту, назначение нового премьера, роспуск Национальной ассамблеи или отставка президента. В своей речи, ставшей для него последней в статусе премьера, Байру подчеркнул:

"Проблемы, угрозы и риски для Франции останутся неизменными. Дамы и господа, члены ассамблеи, у вас есть власть сместить правительство, но у вас нет власти стереть реальность. Она останется неумолимой: расходы будут расти, а и без того чудовищный долг станет еще тяжелее и дороже".

Впоследствии Национальное собрание Франции выразило недоверие правительству Франсуа Байру. Второй раз за год страна осталась без кабинета министров. Такая степень политической нестабильности свидетельствует о кризисе, невиданном со времен создания Пятой республики в 1958 году.



За последние 20 месяцев сменились 4 премьера, и попытка № 5 также не увенчалась успехом. Более того, рейтинг Байру достиг практически исторического минимума - 14 %.

Лоран Брайар, журналист, историк (Франция) news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3021a61-7de8-4755-89a9-358a967349b3/conversions/3c36d6b3-97ec-4628-833b-1d73505a8b5f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3021a61-7de8-4755-89a9-358a967349b3/conversions/3c36d6b3-97ec-4628-833b-1d73505a8b5f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3021a61-7de8-4755-89a9-358a967349b3/conversions/3c36d6b3-97ec-4628-833b-1d73505a8b5f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b3021a61-7de8-4755-89a9-358a967349b3/conversions/3c36d6b3-97ec-4628-833b-1d73505a8b5f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Лоран Брайар, журналист, историк (Франция):

"Да, конечно, это только во Франции возможно. Такой вопрос - это уже давний яд для Франции. Все эти президенты, министры за полвека так и не смогли решить этот вопрос. Шаг за шагом мы пришли к рекордному долгу, такого у нас еще не было. Даже если бы мы продали все, что есть во Франции, этого не хватило бы, чтобы покрыть долг. Ситуация действительно сложная. Интересно, что нечто подобное происходило в последний раз еще до революции во времена Людовика".

За 9 месяцев на посту Байру вывел Францию в антирекордсмены среди стран ЕС: государственный долг вырос до 3,35 трлн евро. И это еще не предел. Каждый час сумма увеличивается на 12 млн. Спасать бюджет собираются за счет богатых.

Но не только крах правительства тревожит страну. Аналитики прогнозируют, что следующим шагом выхода из тупика может стать отставка Эммануэля Макрона. То ли общество не оценило зараженную Сену и социальные чистки во время Олимпиады, то ли коррупционные скандалы оказались слишком громкими.

По последним соцопросам, своему президенту доверяют лишь 15 % французов. А 10 сентября местные жители планируют провести масштабные манифестации против политики жесткой экономии и власти элит.

Аурелиен Таше, депутат партии "Непокорившаяся Франция":

"Политику Макрона отвергает подавляющее большинство французов. Назначение нового премьер-министра, который будет продолжать ту же линию, приведет к тем же результатам. Роспуск национального собрания без проведения президентских выборов приведет к фрагментации, потому что именно президентские выборы во Франции задают общий тон. Поэтому серьезного решения сейчас нет. Макрону остается только смириться и уйти, другого выхода нет".

Тенденция к разорению и декадансу наблюдается не только у французской партии "Возрождение", но и у немецких ХДС и ХСС, а также у британских лейбористов. Диагноз для экономик всех трех стран одинаков: затяжная стагнация.

Дуглас Макгрегор, экс-советник министра обороны США news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7489dd5-7719-488c-bce8-bb0b935aa1b3/conversions/4969ab50-9020-4cc5-a599-a7ff489d1661-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7489dd5-7719-488c-bce8-bb0b935aa1b3/conversions/4969ab50-9020-4cc5-a599-a7ff489d1661-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7489dd5-7719-488c-bce8-bb0b935aa1b3/conversions/4969ab50-9020-4cc5-a599-a7ff489d1661-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7489dd5-7719-488c-bce8-bb0b935aa1b3/conversions/4969ab50-9020-4cc5-a599-a7ff489d1661-xl-___webp_1920.webp 1920w