ВС Дании в срочном порядке призвали сотни резервистов из-за ситуации с дронами

Вооруженные силы Дании в срочном порядке вызывают военных из резерва после сообщений о неопознанных БПЛА в стране, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TV2.

Указывается, что речь идет о нескольких сотнях военных, которые должны прибыть на службу в кратчайшие сроки. Срочный вызов связан с серией инцидентов с неопознанными дронами в датском воздушном пространстве.

На прошлой неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, замеченных вблизи авиагаваней. 22 сентября закрывался аэропорт Копенгагена.

