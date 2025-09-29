3.64 BYN
ВС Дании в срочном порядке призвали сотни резервистов из-за ситуации с дронами
Автор:Редакция news.by
Вооруженные силы Дании в срочном порядке вызывают военных из резерва после сообщений о неопознанных БПЛА в стране, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал TV2.
Указывается, что речь идет о нескольких сотнях военных, которые должны прибыть на службу в кратчайшие сроки. Срочный вызов связан с серией инцидентов с неопознанными дронами в датском воздушном пространстве.
На прошлой неделе аэропорты Дании несколько раз приостанавливали прием и выпуск самолетов из-за сообщений о беспилотниках, замеченных вблизи авиагаваней. 22 сентября закрывался аэропорт Копенгагена.