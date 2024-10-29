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ВС РФ отразили атаки ВСУ в Курской области
Вооруженные силы России отразили 11 контратак и предотвратили попытку прорыва украинских войск в Курскую область у поселка Новый Путь, говорится в сводке Минобороны России. Киев потерял до 80 солдат, 2 танка, а также ряд другой техники.
С начала СВО Минобороны регулярно отчитывается о достижениях российской армии в зоне боевых действий. Накануне сообщили о взятии под контроль населенного пункта Кременная Балка в Донбассе.
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