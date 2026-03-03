ВС США уничтожили системы ПВО и площадки запуска ракет Ирана

Центральное командование ВС США отчиталось о результатах своих ударов по Ирану. Американские военные уничтожили командно-контрольные пункты, системы ПВО, площадки запуска ракет и беспилотников и военные аэродромы Ирана.

Также сообщается о ликвидации 11 иранских кораблей в Оманском заливе. При этом, по словам госсекретаря США Марко Рубио, следующая фаза совместных действий американских и израильских военных будет для Тегерана значительно суровее нынешней.

Тегеран отвечает. Армия обороны Израиля зафиксировала новый запуск баллистических ракет из Ирана. В ЦАХАЛ работают над перехватом ракет. Ранее сообщалось о взрывах в районе Иерусалима. Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о поражении 10 командных стратегических точек на американской авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне. Все больше стран втягивается в конфликт. После ударов иранских беспилотников по британской базе на Кипре Греция направила на остров 2 фрегата ВМС и 2 истребителя F-16.