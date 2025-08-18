3.71 BYN
Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского продолжилась за закрытыми дверями
Автор:Редакция news.by
Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским продолжается за закрытыми дверями, при этом Белый дом об этом не объявляет, пишет РИА Новости со ссылкой на украинское агентство УНИАН.
Публичное общение американского президента и главы киевского режима в Белом доме в узком составе продлилась около 25 минут.
"Открытая часть встречи завершена, начинается самое интересное - закрытые переговоры", - говорится в сообщении в Telegram-канале УНИАН.
В Белом доме об этом не заявляли.