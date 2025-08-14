Встреча Путина и Трампа спровоцировала настоящий хаос в гостиничном секторе Аляски

Владимир Путин в рамках подготовки к встрече с Дональдом Трампом на Аляске провел совещание с членами высшего руководства России, а также представителями правительства и Администрации Президента.



Ранее о подробностях предстоящей встречи лидеров двух стран сообщил помощник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков. По его словам, подготовка к мероприятию вступила в завершающую фазу. Уже согласована программа переговоров.

Встреча состоится на Аляске, в Анкоридже на базе "Эльмендорф-Ричардсон".

"Планируется, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа. Встреча пройдет в формате тет-а-тет с участием переводчиков. Затем состоятся переговоры в расширенном составе делегаций, которые продолжатся за рабочим завтраком", - рассказал по телефону помощник президента России Юрий Ушаков.

Уже определен состав участников российской делегации: министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Андрей Белоусов и руководитель Минфина Антон Силуанов. В состав делегации войдут также Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Центральной темой саммита будет урегулирование украинского кризиса, но будут затронуты и более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы", - уточнил Ушаков.

По итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию

Между тем переговоры лидеров могут пройти на фоне масштабных военных тренировок на базе "Эльмендорф-Ричардсон". Они были запланированы заранее, и отменять их не стали. События в Анкоридже собираются освещать ведущие мировые СМИ. Будут там и журналисты "Первого информационного". Вместе с российскими коллегами они направляются в аэропорт.