Встреча Трампа и Орбана запланирована в Вашингтоне на 7 ноября
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретятся в Вашингтоне 7 ноября. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.
"Премьер-министр Венгрии будет принят президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что к встрече лидеров готовится большой пакет соглашений в области финансово-экономического, энергетического и военно-промышленного сотрудничества.
"Мы также считаем важным, что премьер-министр Венгрии последовательно отстаивает дело мира", - сказал Гуйяш, напомнив, что Орбан совершал поездки в Россию, Украину, США и Китай с целью содействия урегулированию украинского кризиса. По его словам, президент США также предпринимает важные усилия для достижения этой цели.
Гуйяш подчеркнул, что правительство Венгрии "очень радо решению президентов России и США выбрать Будапешт в качестве места своей следующей встречи". Он заверил, что венгерские власти окажут необходимое содействие в организации мирного саммита, "даже если европейские лидеры будут проводить иную политику".
В столице Венгрии должны были пройти переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. 23 октября американский лидер сообщил о переносе встречи. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто позднее заявил, что США не отказались от возможности проведения саммита с Россией в Венгрии и подготовка "идет полным ходом". Он отметил, что Венгрия готова в любое время принять в стране переговоры по украинскому урегулированию.