Встреча Трампа и Орбана запланирована в Вашингтоне на 7 ноября

AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39628fdb-debe-4c00-b311-cccec6f9b6ba/conversions/b522a6ec-8b34-4e97-9646-04c0971761fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39628fdb-debe-4c00-b311-cccec6f9b6ba/conversions/b522a6ec-8b34-4e97-9646-04c0971761fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39628fdb-debe-4c00-b311-cccec6f9b6ba/conversions/b522a6ec-8b34-4e97-9646-04c0971761fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/39628fdb-debe-4c00-b311-cccec6f9b6ba/conversions/b522a6ec-8b34-4e97-9646-04c0971761fb-xl-___webp_1920.webp 1920w AP Photo

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретятся в Вашингтоне 7 ноября. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр Венгрии будет принят президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к встрече лидеров готовится большой пакет соглашений в области финансово-экономического, энергетического и военно-промышленного сотрудничества.

"Мы также считаем важным, что премьер-министр Венгрии последовательно отстаивает дело мира", - сказал Гуйяш, напомнив, что Орбан совершал поездки в Россию, Украину, США и Китай с целью содействия урегулированию украинского кризиса. По его словам, президент США также предпринимает важные усилия для достижения этой цели.

Гуйяш подчеркнул, что правительство Венгрии "очень радо решению президентов России и США выбрать Будапешт в качестве места своей следующей встречи". Он заверил, что венгерские власти окажут необходимое содействие в организации мирного саммита, "даже если европейские лидеры будут проводить иную политику".