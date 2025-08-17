ВСУ хотели ударить по Смоленской АЭС - ФСБ

Средства радиоэлектронной борьбы в России пресекли террористическую атаку БПЛА Украины на Смоленскую АЭС, сообщает РИА Новости , ссылаясь на ФСБ России.

"Вооруженными силами Украины продолжаются провокации в виде попытки атаки беспилотными летательными аппаратами объектов атомной энергетики России. 17 августа силами РЭБ подавлен БПЛА самолетного типа (ударный БВС "Спис" украинского производства) над территорией Смоленской атомной электростанции. Таким образом, сорвана террористическая атака ВСУ на объект атомной энергетики", - говорится в сообщении.