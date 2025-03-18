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В ночь на 21 марта в городе Суджа, что в Курской области, возник пожар. Удар по газоизмерительной станции населенного пункта нанесла украинская сторона. Над объектом полыхает факел высотой в десятки метров. Как сообщается, он виден за сотню километров.

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Атака стала своего рода вызывающим ответом на все попытки США добиться снижения накала противостояния в украинско-российском конфликте. После разговора Путина с Трампом Москва отказалась от атак на объекты энергетической инфраструктуры противника.