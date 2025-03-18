3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
ВСУ ударили по газоизмерительной станции "Суджа", через которую газ шел в ЕС
В ночь на 21 марта в городе Суджа, что в Курской области, возник пожар. Удар по газоизмерительной станции населенного пункта нанесла украинская сторона. Над объектом полыхает факел высотой в десятки метров. Как сообщается, он виден за сотню километров.
Bloomberg: НАТО планирует увеличить запасы вооружений у союзников на 30 %
Атака стала своего рода вызывающим ответом на все попытки США добиться снижения накала противостояния в украинско-российском конфликте. После разговора Путина с Трампом Москва отказалась от атак на объекты энергетической инфраструктуры противника.
В понедельник, 24 марта, должны начаться переговоры в Эр-Рияде, которые, как предполагалось, положат конец войне, которую стороны ведут в воздухе.
Уже стали известные некоторые подробности грядущих контактов в Саудовской Аравии. Американцы планируют вести параллельные переговоры сразу с обеими делегациями - как с российской, так и с украинской: представители конфликтующих сторон пересекаться в одном помещении не будут.