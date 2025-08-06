3.69 BYN
Вулкан Ключевская Сопка на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,5 км
Автор:Редакция news.by
На Камчатке фиксируются все новые афтершоки мощного землетрясения, которое случилось на прошлой неделе. Произошел новый толчок магнитудой 5,7.
Из-за сейсмической активности на Камчатке начали извергаться 7 вулканов, многие из которых дремали сотни лет. Ключевская сопка и вовсе буквально фонтанирует лавой: языки раскаленной магмы вытянулись на расстояние до 3 километров от жерла, а пепел выбрасывается на высоту в 11,5 километра.
Региональные власти ввели красный код авиационной опасности. Самолетам категорически запретили приближаться к вулкану.