Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Вулкан Ключевская Сопка на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,5 км

На Камчатке фиксируются все новые афтершоки мощного землетрясения, которое случилось на прошлой неделе. Произошел новый толчок магнитудой 5,7.

Из-за сейсмической активности на Камчатке начали извергаться 7 вулканов, многие из которых дремали сотни лет. Ключевская сопка и вовсе буквально фонтанирует лавой: языки раскаленной магмы вытянулись на расстояние до 3 километров от жерла, а пепел выбрасывается на высоту в 11,5 километра.

Региональные власти ввели красный код авиационной опасности. Самолетам категорически запретили приближаться к вулкану.

Камчаткавулканизвержение вулкана