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ВВС Израиля атаковали здание в южном пригороде Бейрута

ВВС Израиля атаковали здание в южном пригороде Бейрута

Самолеты израильских ВВС нанесли сильный удар по зданию в районе Хадат на границе южного пригорода Бейрута, сообщает РИА Новости.

Столб дыма виден из квартала, расположенного в нескольких километрах выше ливанской столицы.

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