Выборы-2024 в США: элиты одержали победу над элитами

Недавние президентские выборы в Штатах стали как продолжением традиции, так и разрывом с ней. Некоторым даже могло показаться, что избиратель устроил бунт против госаппарата и победил безликую диктатуру чиновников. Но это лишь часть шоу, которое будет продолжаться.

Последние президентские выборы стали для Штатов явлением уникальным: бывали здесь кампании с более изощренной интригой, случались скандальнее и непредсказуемее. Но тут произошел электоральный бунт против глубинного государства, вернее, против одних элитариев с опорой на электорат восстали другие элитарии. Победила демократия? Точнее будет, "победила надежда на демократию" или даже - американцы голосовали за обещание восстановить демократию.

Дональд Трамп, президент США:

"Итак, я отменяю 80 указов прежней администрации. Я немедленно возьму под контроль федеральную бюрократию, которая стала слишком самостоятельной. Большинство чиновников Байдена просто уйдет. Я также подпишу указ о немедленном прекращении правительственной цензуры. Мы дорожим свободой слова и восстанавливаем ее в полном объеме. Она перестанет быть оружием!"

История выборов как история войны больших денег

В Америке есть непреложный закон: победа на выборах зависит от объема собранных в избирательный фонд средств. Иначе бывает редко, у фортуны хороший нюх на деньги. Когда не спасал доллар, помогало мошенничество: золотым веком фальсификаций стал 19-й. Злая шутка судьбы: главный американский классик Эдгар По стал жертвой демократии. В ту пору партийные агенты ловили прохожих и накачивали их наркотиками, чтобы запускать на участки по десятку раз. Эдгар По умер, вроде бы, как раз от передозировки.

Харрис не помогли ни бездонный предвыборный фонд, ни либеральная цензура в медиа, ни поддержка госаппарата, ни манипуляции общественным мнением, ни фальшивые опросы, обещавшие ей победу. Не помог и механизм фальсификаций, четырьмя годами ранее сработавший как часы. Республиканцы наладили эффективный контроль: на любой сигнал немедленно реагировали дружественные Трампу структуры.

Вот в Джорджии внезапно бросились голосовать неграждане и люди без документов: "Госсекретарь Бред Ревенсбургер объявил, что его офис принимает юридические меры против 20 неграждан, которые незаконно зарегистрировались для голосования".

Учет и контроль даровали Трампу кресло в Белом доме

За годы президентства Байдена в Штаты переехало более 4 млн мигрантов. Демократы полагали, что эти люди придут и помогут бюллетенем правильному кандидату, поэтому добились запрета требовать у избирателя документы.

Экспериментировали партмошенники и с компьютерными системами. Техасцы жаловались, что они пришли исполнить гражданский долг, скормили бюллетень умной машине, но аппарат поставил галочку не тому кандидату. Манипуляцию заметили, технологию вбросов пофиксили.

В канун выборов США охватила эпидемия поджогов - горели почтовые ящики с бюллетенями для дистанционного голосования. Жгли, обращая в дым и пепел, голоса в поддержку вполне определенной партии (в данном случае республиканцев, поскольку дело было в консервативных штатах Вашингтон и Орегон).

В Южной Калифорнии пенсионер заметил в ливневке уголок конверта. Заглянул в водосток, а там россыпи писем с бюллетенями. Видно, бегунок от партштаба, несший их на участок, поленился уничтожить и просто выбросил конверты враждебной партии.

Впрочем, это все наследие тяжелого прошлого: учет бюллетеней и подсчет голосов настойчиво передают спецмашинам, но кто знает, что там происходит внутри черных ящиков?