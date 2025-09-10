Выгодная провокация: в Варшаве заявляют о сбитых российских дронах

Очередная провокация Варшавы или попытка Киева втянуть Польшу в войну? Премьер польского режима Дональд Туск сообщил, что получил доклад о ночном инциденте, когда в воздушное пространство страны залетели якобы российские дроны - подтверждений этому нет.

По его словам, беспилотники представляли угрозу, поэтому их уничтожили.

Туск созвал экстренное заседание правительства. По данным польских СМИ, в ночь также временно приостановили работу сразу четыре аэропорта.

В Киеве оперативно решили воспользоваться ситуацией. МИД Украины даже раньше польских властей заявил, что на территорию Польши залетели именно российские дроны и призвал Запад сбивать их над территорией Украины. Отреагировали на произошедшее и в Брюсселе. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что российские беспилотники были специально запущены в Польшу и именно поэтому Европа должна увеличить расходы на поддержку Украины.