Выхода нет: что ждет Пятую республику?

Франция переживает сильнейший за последнее время политический кризис. Новый премьер страны ушел в отставку.



Предложенное им правительство отвергнуто, социальное напряжение растет. Французы снова готовы выйти на улицы городов и заблокировать все. Оппозиция призывает Макрона провести выборы.



Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявляет, что иного выхода нет. Решения сложившейся во Франции ситуации нет. И завтра оно не появится. Что ждет Пятую республику? Мнение эксперта.

Джон Лестер, эксперт Associated Press:

"Следующий шаг в этой политической драме пока неясен. Но на Макрона оказывается все большее давление с целью заставить его снова распустить парламент. Это может привести к тому, что к власти придет партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен, это позволит ей сформировать следующее правительство. Но новые выборы могут привести к очередному "подвешенному" парламенту и еще большей нестабильности». Однако ясно одно: из-за потрясений на рынках и среди инвесторов неопределенность, скорее всего, нанесет ущерб французской экономике, второй по величине в ЕС, а также усилиям Франции по сдерживанию растущего долга".

Эксперт считает, что Президент Макрон по-прежнему может действовать на мировой арене, вовлекая Францию в дипломатические усилия по урегулированию конфликтов в Украине и в секторе Газа. Но его авторитет внутри страны ослабевает. Макрон заявил, что не уйдет в отставку. Но последний этап его президентства, который продлится до 2027 года, может оказаться очень непростым.

Как минимум Макрону, чтобы удержаться у власти, предстоит пережить импичмент