Выше 40 градусов: Европа страдает от аномального зноя

Аномальный зной обрушился на юг Европы. Города буквально раскалены от высоких температур, спасение от них жители ищут у водоемов и в парках.

В Париже столбики термометров подскочили до плюс 41°С. Министр здравоохранения Франции призывает к национальной солидарности и соблюдению профилактических рекомендаций, чтобы избежать перегрузки медицинских служб. Во многих районах Франции введен красный уровень опасности, сохраняются и риски возгораний в лесах.

В северной части Испании из-за пожаров уже эвакуировали более 1 тыс. человек. В огне погибли 2 человека. В регионе Галисия температура достигает плюс 40 °С.