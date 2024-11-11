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Взрывчатка, которую нашли пограничники в аэропорту Кишинева, была отправлена из Украины

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Взрывчатка, которую нашли пограничники в посылке при проверке почты в аэропорту Кишинева, была отправлена из Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Правоохранители в данный момент устанавливают отправителя и получателя опасной посылки. Отмечается, что взрывчатка была замаскирована под игрушечный автомобиль. По данным Pulse Media, посылка из Украины предназначалась для доставки в Грузию.

Ранее, 7 января, полиция сообщила, что пограничники обнаружили взрывчатку в одной из посылок в аэропорту столицы Молдовы. На место были вызваны специалисты центра технико-криминалистической экспертизы, которые обезвредили взрывное устройство.

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