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Взрывчатка, которую нашли пограничники в аэропорту Кишинева, была отправлена из Украины
Взрывчатка, которую нашли пограничники в посылке при проверке почты в аэропорту Кишинева, была отправлена из Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Правоохранители в данный момент устанавливают отправителя и получателя опасной посылки. Отмечается, что взрывчатка была замаскирована под игрушечный автомобиль. По данным Pulse Media, посылка из Украины предназначалась для доставки в Грузию.
Ранее, 7 января, полиция сообщила, что пограничники обнаружили взрывчатку в одной из посылок в аэропорту столицы Молдовы. На место были вызваны специалисты центра технико-криминалистической экспертизы, которые обезвредили взрывное устройство.
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