Взрывчатка, которую нашли пограничники в аэропорту Кишинева, была отправлена из Украины

Взрывчатка, которую нашли пограничники в посылке при проверке почты в аэропорту Кишинева, была отправлена из Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Правоохранители в данный момент устанавливают отправителя и получателя опасной посылки. Отмечается, что взрывчатка была замаскирована под игрушечный автомобиль. По данным Pulse Media, посылка из Украины предназначалась для доставки в Грузию.