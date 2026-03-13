WSJ: США не собираются в ближайшее время завершать операцию против Ирана

На Ближний Восток, пишет The Wall Street Journal, перебросят экспедиционный отряд морской пехоты (около 5 тыс. человек) и дополнительные корабли. Также на авиабазу в Великобритании прибыли еще 3 стратегических бомбардировщика. Как пишет Axios, власти Израиля рассчитывают значительно нарастить масштабы наземной военной операции на территории Ливана. США поддерживают эти планы.

Тем временем стороны продолжают обмениваться ударами. Иранский беспилотник атаковал посольство США в Багдаде. По данным телеканала "Аль-Хадат", целью ударов были системы ПВО на территории дипмиссии. Также поражены военные базы США в Ираке.



Очередной обстрел засекли израильские военные, идет перехват ракет. Наносятся удары и по Ирану. Практически полностью разрушено здание штаба КСИР в Тегеране. Кроме того, баллистические ракеты по Ирану запустили из Бахрейна. Кто это сделал, неизвестно, но это первый подтвержденный пример атаки на Иран из стран залива.



Также, как заявил Трамп, были уничтожены все военные цели на иранском острове Харк. Он пригрозил ударами по нефтяной инфраструктуре острова при угрозе судоходству через Ормузский пролив.