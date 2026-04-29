Ядерные амбиции Макрона: что стоит за идеей совместных учений Франции и Польши

Франция и Польша задумались о проведении совместных ядерных учений. Париж и Варшава активно обсуждают размещение французских носителей ядерного оружия на восточном фланге НАТО. Что стоит за этой инициативой, какие риски она создает для Беларуси и России и почему амбиции Макрона превышают его возможности, рассказал военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский в программе "Актуальное интервью".

Идея распространения "французского ядерного зонтика" на европейских союзников не нова. Как напомнил Александр Тиханский, президент Франции Эммануэль Макрон начал продвигать эту концепцию еще в 2020 году, задолго до нынешнего охлаждения отношений с США и постановки под вопрос пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне.

"На сегодняшний день внутриполитическая ситуация во Франции и в ЕС заставляет европейские элиты искать ответ на вопрос: кто же будет лидером Европейского Союза в военном отношении? На это претендуют и Макрон, и Мерц. Но ядерный зонтик - суверенный - только у Франции", - подчеркнул аналитик.

военно-политический аналитик, кандидат социологических наук Александр Тиханский

Факт Французский ядерный арсенал включает атомные подводные лодки с ядерными ракетами и носители воздушного базирования - истребители-бомбардировщики Rafale с крылатыми ракетами дальностью до 1500 км.

Ключевой момент, который позволяет Франции продвигать свои планы, - это юридическая тонкость. В 1990-е годы, когда НАТО расширялась на восток, альянс взял на себя обязательство не размещать ядерное оружие на территориях стран, вступивших в блок после 1997 года. Однако о носителях ядерного оружия в этих договоренностях речь не шла.

"Используя эту небольшую "плешь" в обязательствах, Франция и действует. Основные страны, где они пытаются воплотить свою тему в реальность, - это Польша и Румыния. Франция делает не натовское планирование, а двусторонние договоры - одновременно ведет переговоры где-то с десятком стран Европы именно по размещению носителей своего ядерного оружия", - пояснил Александр Тиханский.

Однако аналитик обращает внимание на ограниченность французского арсенала: более двух третей ядерных сил Франции находятся на атомных подводных лодках, а не в виде крылатых ракет, готовых к размещению на суше.

"Амбиции намного превышают их возможности", - резюмировал он.

Макрон и Туск

Если французские носители ядерного оружия будут размещены в Польше, передовые рубежи пуска ракет существенно придвинутся к границам Союзного государства Беларуси и России.

"Это еще плюс тысяча километров. Тогда под прицелом французских ракет оказывается практически вся европейская часть России. Чем больше носителей находится возле наших границ, тем больше риски и военные угрозы. Эта ситуация требует повышенного военного внимания", - заявил аналитик.

В Польше, как отметил Александр Тиханский, существует три сценария вовлечения страны в систему ядерного сдерживания:

Американский ядерный зонтик.

Французский ядерный зонтик.

Разработка собственного ядерного оружия - этот сценарий связывают с действующим президентом Каролем Навроцким.

"Может быть, сейчас мы воспринимаем это с улыбкой, но это серьезная угроза. Если Польша серьезно займется разработкой своего ядерного оружия и на нее не будет оказано давление, она может воплотить замыслы в течение 10-12 лет", - предупредил аналитик.

флаг Польши

Показательным Александр Тиханский назвал эпизод осенью 2025 года, когда Польша запросила помощь НАТО в охране своего воздушного пространства под предлогом угрозы с российскими дронами (позже выяснилось, что дроны были украинскими). В ответ в Польшу прибыли истребители-бомбардировщики Rafale - как раз носители ядерного оружия.

"И Навроцкий уже тогда, буквально месяц будучи президентом, говорит: а может, они улетать не будут, может, они здесь останутся?" - напомнил эксперт.

Польша демонстрирует "необоснованную и дикую милитаризацию": военные расходы выросли в 4 раза за 4 года, поставлена задача иметь 300 тыс. кадровой армии. Однако Германия под руководством Мерца "перебила" этот показатель, объявив о создании армии в 460 тыс. человек.

"Это борьба за лидерство не только в политическом поле Европы, но и в военной сфере", - констатировал Александр Тиханский.

Ключевая проблема Польши: 90 % программы модернизации армии основано на импорте вооружений из США и Южной Кореи. Собственный ВПК развит слабо, и, по заключенным контрактам, Польша привязана к этим поставщикам как минимум на 10 лет. Доля европейского вооружения - всего 10 %.

Особое внимание аналитик уделил ситуации в Прибалтике. После вступления Литвы, Латвии и Эстонии в НАТО альянс столкнулся с проблемой: армий у них практически нет. Решение - ротационные тактические группы.

В 2025 году Германия впервые после Второй мировой войны разместила на территории Литвы 45-ю бронетанковую бригаду не в рамках натовского планирования, а на основе двусторонних отношений.

"Впервые после Второй мировой войны Германия разместила свою крупную воинскую часть наступательного характера в другом государстве. Если не вспоминать Ливонский и Тевтонский ордена, тогда и Литвы не было", - с иронией заметил Александр Тиханский.

флаг Германии

При этом Польша воплощает в жизнь проект "Восточный щит" - строительство оборонительных сооружений вдоль границы с Союзным государством от Балтийского моря до Беларуси и Ленинградской области.