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Японию засыпает снегом - высота сугробов достигает 120 см
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Японию уже несколько дней засыпает снегом - особенно пострадал остров Хоккайдо и побережье Японского моря.
Дороги замело, тротуары утонули в снегу - высота сугробов достигает 120 см. Нелегко приходится животным.
Из-за непогоды внутренние авиалинии были вынуждены отменить около 120 рейсов между городами Хоккайдо и Токио. В аэропорту ночевали более 1 600 человек.