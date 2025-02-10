Японию засыпает снегом - высота сугробов достигает 120 см

Японию уже несколько дней засыпает снегом - особенно пострадал остров Хоккайдо и побережье Японского моря.

Из-за непогоды внутренние авиалинии были вынуждены отменить около 120 рейсов между городами Хоккайдо и Токио. В аэропорту ночевали более 1 600 человек.