Японский аэропорт отменил 10 рейсов из-за медведя на ВПП

На территории японского аэропорта Ямагата был обнаружен медведь. Из-за его прогулки по взлетно-посадочной полосе пришлось отменить 10 рейсов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NHK.

Изначально, по данным администрации аэропорта, животное было замечено в семь утра по местному времени (01:00 мск). Сотрудники аэропорта попытались прогнать животное самостоятельно, но около полудня медведь был вновь замечен в районе взлетно-посадочной полосы.

Как сообщил NHK, инцидент вынудил администрацию аэропорта закрыть взлетно-посадочную полосу, что привело к отмене 10 рейсов.

По информации телеканала, в аэропорт были вызваны специалисты из местной охотничей организации, которые установили специальную ловушку. По состоянию на 18:00 по местному времени (12:00 мск), животное в нее не попалось.