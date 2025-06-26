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Японский аэропорт отменил 10 рейсов из-за медведя на ВПП
На территории японского аэропорта Ямагата был обнаружен медведь. Из-за его прогулки по взлетно-посадочной полосе пришлось отменить 10 рейсов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NHK.
Изначально, по данным администрации аэропорта, животное было замечено в семь утра по местному времени (01:00 мск). Сотрудники аэропорта попытались прогнать животное самостоятельно, но около полудня медведь был вновь замечен в районе взлетно-посадочной полосы.
Как сообщил NHK, инцидент вынудил администрацию аэропорта закрыть взлетно-посадочную полосу, что привело к отмене 10 рейсов.
По информации телеканала, в аэропорт были вызваны специалисты из местной охотничей организации, которые установили специальную ловушку. По состоянию на 18:00 по местному времени (12:00 мск), животное в нее не попалось.
В сообщении отмечается, что утром в пятницу сотрудники вновь осмотрят территорию аэропорта. Решение о возобновлении полетов будет принято после оценки безопасности.