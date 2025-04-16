Японскую актрису Хиросуэ отпустили после ареста за избиение медсестры

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Японскую актрису Рёко Хиросуэ отпустили из-под стражи. Ранее ее арестовали по обвинению в причинении травм медсестре при госпитализации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на телеканал NHK.

Актриса была арестована 8 апреля после того, как она при госпитализации после ДТП набросилась на медсестру, поцарапала и избила ее. 10 апреля прокуратура ходатайствовала о помещении Хиросуэ под стражу до 19 апреля, что было удовлетворено.

Как сообщили телеканалу осведомленные источники, адвокаты актрисы достигли соглашения с пострадавшей стороной, в связи с чем она была отпущена из-под стражи утром 16 апреля.

“Мы приносим искренние извинения всем пострадавшим за доставленные неудобства и боль и намерены добросовестно исполнить свои обязательства”, - говорится в заявлении на сайте Хиросуэ по случаю ее освобождения.

В сообщении отмечается, что ее команда намерена уделить пристальное внимание ее здоровью и разобраться в причинах возникшей ситуации.