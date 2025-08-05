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Южная часть Камчатки сдвинулась от материковой России после землетрясения
После мощного землетрясения на Камчатке, которое произошло 30 июля, южная часть полуострова сместилась почти на два метра от материковой России. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, пишет БЕЛТА.
Как уточнили геофизики, косейсмические смещения были зафиксированы именно на юге полуострова - они достигли почти двух метров. Специалисты отметили, что такие значения сопоставимы с горизонтальными подвижками, зафиксированными после разрушительного землетрясения 2011 года в японском регионе Тохоку.
Отмечается, что Петропавловск-Камчатский также сместился в юго-восточном направлении, но немного меньше.
30 июля в Камчатском крае произошло самое мощное с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Затем последовало множество афтершоков. В регионе зафиксировали волну цунами высотой до четырех метров. Режимы чрезвычайной ситуации были объявлены в Северо-Курильском районе Сахалинской области и в Петропавловске-Камчатском.