Южная часть Камчатки сдвинулась от материковой России после землетрясения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a62b5159-611a-4aae-848a-3fab5cb76cdf/conversions/a8def025-4652-4697-8d1e-d786c2644a9b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a62b5159-611a-4aae-848a-3fab5cb76cdf/conversions/a8def025-4652-4697-8d1e-d786c2644a9b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a62b5159-611a-4aae-848a-3fab5cb76cdf/conversions/a8def025-4652-4697-8d1e-d786c2644a9b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a62b5159-611a-4aae-848a-3fab5cb76cdf/conversions/a8def025-4652-4697-8d1e-d786c2644a9b-xl-___webp_1920.webp 1920w

После мощного землетрясения на Камчатке, которое произошло 30 июля, южная часть полуострова сместилась почти на два метра от материковой России. Об этом сообщил Камчатский филиал Федерального исследовательского центра Единой геофизической службы РАН, пишет БЕЛТА.

Как уточнили геофизики, косейсмические смещения были зафиксированы именно на юге полуострова - они достигли почти двух метров. Специалисты отметили, что такие значения сопоставимы с горизонтальными подвижками, зафиксированными после разрушительного землетрясения 2011 года в японском регионе Тохоку.

Отмечается, что Петропавловск-Камчатский также сместился в юго-восточном направлении, но немного меньше.